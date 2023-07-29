Кремлевский диктатор хотел, чтобы все страны Евросоюза были одинаковыми.

В глазах российского диктатора ПутинаВенгрия во главе с премьером Виктором Орбаном является идеальным членом Европейского союза.

Такое мнение высказал политолог, директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

Он заявил, что кремлевский диктатор желал, чтобы все страны Евросоюза вели себя, равно как Венгрия и прилагал к этому много усилий.

"Путин ждал от Евросоюза поведение Венгрии Орбана. К 24 февраля Кремль приложил немало усилий, чтобы Европа закрыла глаза на вторжение российских войск", — заявил Тужанский.

Он отметил, что несчастье для Украины такой страной оказалось только Венгрия.

"Остальные страны ЕС "подвели" Путина", — заявил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз повторил лживые нарративы российского диктатора Путина. Он говорит, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление ВСУ Украине не принесло.

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