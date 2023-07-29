Політолог назвав "ідеального" члена ЄС для Путіна

Кремлівський диктатор бажав, щоб всі країни Євросоюзу були однаковими.

В очах російського диктатора Путіна Угорщина на чолі з премʼєром Віктором Орбаном є ідеальним членом Європейського союзу.

Таку думку висловив політолог, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

Він заявив, що кремлівський диктатор бажав, щоб всі країни Євросоюзу поводилися, так само як Угорщина і докладав до цього багато зусиль.

"Путін чекав від Євросоюзу на поведінку Угорщини Орбана. До 24 лютого Кремль доклав чимало зусиль, щоб Європа заплющила очі на вторгнення російських військ", - заявив Тужанський.

Він зазначив, що нещастя для України такою країною виявилась лише Угорщина.

"Решта країн ЄС "підвели" Путіна", - заявив політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове повторив брехливі наративи російського диктатора Путіна. Він каже, що Захід нібито “воюватиме до останнього українського солдата”.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ ЗСУ Україні не приніс.

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