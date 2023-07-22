До будинку угорського друга Путіна принесли дитячу труну: фото

Прем’єр-міністра Угорщини присоромили через дружбу з путінською Росією, яка позбавляє майбутнього угорську молодь.

У суботу, 22 липня, біля приватного будинку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в місті Фелчут з’явилася дитяча труна з написом “Майбутнє угорської молоді”. У такий спосіб місцевий юрист і активіст Золтан Керестені висловив свій протест проти тісних стосунків уряду Угорщини із очолюваною Путіним Російською Федерацією.

Фото з акції він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У підписі до опублікованих фото активіст нагадав, що у 1989 році, під час перепоховання угорського прем’єра Імре Надя, який очолив антикомуністичну революцію 1956 року і був страчений, Віктор Орбан говорив про те, як комуністи, прив’язавши долю Угорщини до Радянської Росії (тобто СРСР), забрали і розтратили майбутнє угорської молоді.

За словами Золтана Керестені, через 35 років після цієї заяви угорський прем'єр сам “робить те саме, що робили його репресивні попередники: пов’язує долю Угорщини з путінською державою радянсько-російського типу або навіть з Комуністичною партією Китаю”.

Угорський активістЗолтан Керестені висловив свій протест проти тісних стосунків уряду Угорщини із очолюваною Путіним РФ

“Ось чому ми маємо економічну кризу, тоді як політична еліта постійно, мабуть, товстіє з кожним днем. Ось чому висока інфляція, зарплати стають менши і охорона здоров’я чи освіта погані”, - вважає активіст.

Також читайте Орбан заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем

Акція відбулася у день, коли Віктор Орбан відвідував Літній університет Тушнад, де він різко критикував Європейський Союз і сигналізував про зростання Китаю.

Як повідомляє угорське видання 444, після опублікованих в соцмережах фото на місце проведення акції прибула поліція.

На місце акції біля будинку Орбана прибула поліція / Фото: Facebook / Zoltán Keresztény

Оскільки Золтан Керестені відмовився забрати свою інсталяцію біля будинку Орбана, до нього будуть застосовані штрафні санкції.

Цей активіст відомий тим, що нещодавно закутав чорним поліетиленом радянський пам’ятник, урочисто відкритий російськими солдатами в Чакберені на початку червня.

Раніше угорський активіст загортав у чорний поліетилен радянський пам’ятник в Чакберені

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно повторює наративи пропаганди Кремля. Нещодавно він заявив, що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу.

Читайте також: