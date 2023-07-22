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ChatGPT вже доступний для користувачів Android

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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213
Час на прочитання
1 хв
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ChatGPT вже доступний для користувачів Android

ChatGPT вже доступний для користувачів Android / Фото: Unsplash

Користувачі смартфонів на системі Android можуть встановити ChatGPT.

Розробник OpenAI анонсував вихід програми ChatGPT для Android – можна оформити "попередній запис" через магазин додатків Google Play. Додаток запуститься найближчими днями.  

"Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня, і ви можете попередньо замовити його в магазині Google Play, починаючи від сьогоднішнього дня", - повідомив OpenAI.

Нагадаємо, директор звільнив 90% працівників компанії і замінив їх штучним інтелектом.

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Дата публікації
Перегляди
213
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