ChatGPT вже доступний для користувачів Android

Користувачі смартфонів на системі Android можуть встановити ChatGPT.

Розробник OpenAI анонсував вихід програми ChatGPT для Android – можна оформити "попередній запис" через магазин додатків Google Play. Додаток запуститься найближчими днями.

"Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня, і ви можете попередньо замовити його в магазині Google Play, починаючи від сьогоднішнього дня", - повідомив OpenAI.

Нагадаємо, директор звільнив 90% працівників компанії і замінив їх штучним інтелектом.

Читайте також: