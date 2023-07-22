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ChatGPT уже доступен для пользователей Android

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2206
Время на прочтение
1 мин
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ChatGPT уже доступен для пользователей Android

ChatGPT уже доступен для пользователей Android/Фото: Unsplash

Пользователи смартфонов на Android могут установить ChatGPT.

Разработчик OpenAI анонсировал выход программы ChatGPT для Android – можно оформить "предварительную запись" через магазин приложений Google Play. Приложение запустится в ближайшие дни.

"Приложение станет доступным для пользователей на следующей неделе, и вы можете предварительно заказать его в магазине Google Play, начиная с сегодняшнего дня", — сообщил OpenAI.

Напомним, директор уволил 90% работников компании и заменил их искусственным интеллектом.

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Дата публикации
Просмотры
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