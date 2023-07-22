ChatGPT уже доступен для пользователей Android

Пользователи смартфонов на Android могут установить ChatGPT.
Разработчик OpenAI анонсировал выход программы ChatGPT для Android – можно оформить "предварительную запись" через магазин приложений Google Play. Приложение запустится в ближайшие дни.
"Приложение станет доступным для пользователей на следующей неделе, и вы можете предварительно заказать его в магазине Google Play, начиная с сегодняшнего дня", — сообщил OpenAI.
Напомним, директор уволил 90% работников компании и заменил их искусственным интеллектом.
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