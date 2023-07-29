Військові ЗСУ просунулися на південному фланзі біля Бахмута – Маляр

На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби.

Бійці Збройних сил України 29 липня продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута Донецької області. Є певні просування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Північний фланг - тривають бої без зміни положень.

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На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби.

У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох боків.

Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але противник зазнав невдач та зазнав втрат.

На Авдіівському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу.

На Мар'їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безуспішно.

Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Південь

У суботу, 29 липня, поступово, але впевнено воїни ЗСУ просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

На всіх напрямках наступу тривають бої.

"Оборонці України роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк.

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