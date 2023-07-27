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ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті: відео

Знищено п'ятеро ворожих піхотинців / Фото: УНІАН

П'ятеро ворожих піхотинців вже ніколи не повернуться додому, зазначає 60 окрема механізована Інгулецька бригада.

Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії Росії на одному з напрямків фронту.

Відео роботи захисників оприлюднено на сторінці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади у Facebook.

"Робота мінометного розрахунку 97 батальйону 60 окремої механізованої Інгулецької бригади. “Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею…” П'ятеро ворожих піхотинців вже ніколи не повернуться додому", - йдеться у дописі під відео.

Робота мінометки 97 бату 60 омІбр

Робота мінометного розрахунку 97 батальйону 60 окремої механізованої Інгулецької бригади. “Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею…” П'ятеро ворожих піхотинців вже ніколи не повернуться додому.

Опубліковано 60 окрема механізована Інгулецька бригада Середа, 26 липня 2023 р.

Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
16
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