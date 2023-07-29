Военные ВСУ продвинулись на южном фланге возле Бахмута – Маляр

На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

Бойцы Вооруженных сил Украины 29 июля продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области. Есть определенные продвижения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений.

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На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы по обе стороны.

Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но противник потерпел неудачу и понес потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса.

На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно.

Наши защитники отразили все штурмы и ощутимо уничтожили враждебный наступательный потенциал.

Юг

В субботу, 29 июля, постепенно, но уверенно воины ВСУ продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.

По всем направлениям наступления продолжаются бои.

"Оборонцы Украины делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда разрешит безопасность операций", — отметила Анна Маляр.

Напомним, на Бахмутском направлении аэроразведка Нацгвардии эффектно уничтожила российский танк.

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