Военные ВСУ продвинулись на южном фланге возле Бахмута – Маляр

На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.
Бойцы Вооруженных сил Украины 29 июля продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области. Есть определенные продвижения.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений.
На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.
В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы по обе стороны.
Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения.
На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но противник потерпел неудачу и понес потери.
На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса.
На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно.
Наши защитники отразили все штурмы и ощутимо уничтожили враждебный наступательный потенциал.
Юг
В субботу, 29 июля, постепенно, но уверенно воины ВСУ продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.
По всем направлениям наступления продолжаются бои.
"Оборонцы Украины делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда разрешит безопасность операций", — отметила Анна Маляр.
Напомним, на Бахмутском направлении аэроразведка Нацгвардии эффектно уничтожила российский танк.
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