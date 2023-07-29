В оккупированном Донецке гремят взрывы: что происходит (видео)

В Сети сообщают о попадании в склад боеприпасов российских окупантов.

Вечером в субботу, 29 июля, во временно оккупированном Донецке местные жители сообщили о звуках взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.

В Telegram-канале "Типичный Донецк" опубликовали видео очевидцев.

В местных пабликах сообщается, что взрывы слышали жители Киевского и Куйбышевского районов города.

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На опубликованных кадрах из микрорайона Азотный не только слышны взрывы, но и видны вспышки, вероятно, от разорванных боеприпасов.

В сети пишут, что все это – следствие попадания в склад боеприпасов российских окупантов.

Официальной информации от украинских военных пока нет.

В оккупированном Донецке гремят взрывы: что происходит

Напомним, накануне, 28 июля, временно оккупированный Донецк также посетила "бавовна". Сообщается о попадании в здание "МВД ДНР".

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