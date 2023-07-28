Донецк посетила "бавовна": прилетело в здание "МВД ДНР" (фото)

Временно оккупированный Донецк посетила "бавовна". Сообщается о попадании в здание "МВД ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Донецке прилетело в здание "МВД ДНР", — написал Андрющенко и опубликовал соответствующие фото.

Повреждено здание "МВД" псевдореспублики / Фото: Андрющенко Time

Напомним, 28 июля в российском городе Таганрог произошел мощный взрыв. Российские военные пытаются списать его на ракетный удар ВСУ. В Минобороны РФ заявили о "перехвате" зенитной ракеты С-200, которую якобы выпустили из украинского комплекса противовоздушной обороны.

В этот же день, 28 июля, в российском городе Самаре раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

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