Как БпЛА долетают до Москвы: интересный ответ военного эксперта

Для перехвата беспилотников россияне используют комплексы малого радиуса деяния, такие как ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-М2. Когда-то они считались мощными, но сейчас это не так, появились другие, более современные, дроны и системы ПВО.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Для перехвата малогабаритных объектов, например БПЛА, применяются отнюдь не С-300 или С-400, а комплексы малого радиуса действия. К таким относятся ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-М2 и другие. Но вышеупомянутые считаются самыми современными. Считаются".

Он напомнил, что у ЗРК Торм-М2 эффективный радиус охвата — 12 км, произведено — 132 ед. В ЗРПК Панцирь-С1 эффективный радиус охвата — 15 км, произведено — 116.

В Украине россияне, согласно официальным данным, потеряли 27 ЗРК Тор-М1/2 и 18 ЗРПК Панцер-С1. Согласно не верифицированным данным, потери РОВ составляют более 50 ЗРК Тор-М1/2 и 45 ЗРПК Панцирь-С1.

"То есть, потери почти 50% от общего количества + пребывания в зоне боевых действий не менее половины от оставшихся. Это яркий пример того, что сейчас происходит с российским ПВО . Оно становится не функциональным. Производство этих комплексов, это не выкатывание Т-62 или Т-54/55 по хранению, это сложный и трудный. эксперт.

По его словам, Россия остается без эшелонов малого и среднего радиуса действия. Большое количество С-300 и С-400 оказываются бесполезными против "малогабаритных объектов, которые необходимо перехватывать совсем другими системами"

"Таким образом, воздушное пространство России обнажается и превращается в дуршлаг. Хотя нет, друшлаг это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском ПВО", — подчеркнул он.

Атака на Москву

Напомним, в понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы В 04:00 звуки взрывов были слышны в разных районах города. В России традиционно обвинили ВСУ в атаке. В сообщении Минобороны РФ отмечается, что якобы была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы".

На следующий день, 25 июля, российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

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