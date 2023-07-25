Як БпЛА долітають до Москви: цікава відповідь військового експерта

Для перехоплення безпілотників росіяни застосовують комплекси малого радіусу дії, такі як ЗРПК "Панцир-С1", ЗРК Тор-М2. Колись вони вважалися потужними, але зараз це не так, з'явилися інші, сучасніші, дрони та системи ППО.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Для перехоплення малогабаритних об'єктів, наприклад БПЛА, застосовуються зовсім не С-300 або С-400, а комплекси малого радіусу дії. До таких відносяться ЗРПК "Панцир-С1", ЗРК Тор-М2 та інші. Але вищезазначені вважаються найсучаснішими. Вважаються", - йдеться у його дописі.

Він нагадав, що у ЗРК Торм-М2 ефективний радіус охоплення - 12 км, вироблено – 132 од. У ЗРПК Панцир-С1 ефективний радіус охоплення - 15 км, вироблено – 116.

В Україні росіяни, згідно з офіційними даними, втратили 27 ЗРК Тор-М1/2 та 18 ЗРПК Панцер-С1. Згідно з не верифікованими даними, втрати РОВ становлять понад 50 ЗРК Тор-М1/2 та 45 ЗРПК Панцир-С1.

"Тобто, втрати майже 50% від загальної кількості + перебування в зоні бойоввих дій не менше половини від тих, що залишилися. Це яскравий приклад того, що зараз відбувається із російським ППО. Воно стає не функціональним. Виробництво цих комплексів, це не викочування Т-62 або Т-54/55 зі зберігання, це складний і трудомісткий процес. Навіть відновлення зі зберігання, непросте та довготривале", - пояснив експерт.

За його словами, Росія залишається без ешелонів малого та середнього радіусу дії. Велика кількість С-300 і С-400 виявляються марними проти "малогабаритних об'єктів, які необхідно перехоплювати зовсім іншими системами"

"Таким чином, повітряний простір Росії оголюється і перетворюється на друшляк. Хоча, ні, друшлаг це дрібно, тут цілі вирви, наскрізні тунелі у російському ППО", - наголосив він.

Атака на Москву

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, у Москві пролунали вибухи О 04:00 звуки вибухів було чути у різних районах міста. У Росії традиційно звинуватили ЗСУ в атаці. У повідомленні Міноборони РФ зазначається, що нібито було "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви".

Наступного дня, 25 липня, російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

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