На Одещині сестра закатувала рідного братика: у дитини опіки і струс

В Одеській області до лікарні шпиталізували 7-річного хлопчика. Його жорстоко побила та обпекла газовим пальником рідна сестра.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції.

Зазначається, у нещасний випадок стався у Білгород-Дністровському районі. Лікарі повідомили правоохоронцям, що дитина потрапила до медзакладу чисельними ушкодженнями та опіками: черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць. Встановлено, що їх спричинила 16-річна сестра дитини.

За даними поліції, потерпілий має трьох сестер, яким 16, 11 та 9 років. Матір дітей позбавили батьківських прав. Опіку над ними узяв 62-річний родич. Коли дитина постраждала, то опікун та його дружина займалися своїми справами.

"Найстарша із дівчат зайнялася "вихованням" молодшого брата. Вона побила його, обпекла газовим пальником, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв’язані руки і вибратися із господарської будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які і викликали "швидку", - повідомили у поліції

Під час огляду домоволодіння правоохоронці вилучили газовий пальник, фрагменти синтетичної мотузки та інші речові докази.

Старша сестра пояснила свої дії тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі та хотів підпалити газовим пальником скирту сіна та будинок. Нібито саме тому вона зайнялась його "вихованням".

Розпочато кримінальну справу статтями "незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, в її межах 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру. Відкрито провадження за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування". Питання щодо повідомлення про підозру опікуну буде вирішуватись в рамках досудового розслідування. "Виховательці" та опікуну загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "службова недбалість". У її межах буде надано правову оцінку працівникам служби у справах дітей місцевої ради.

"У поле зору поліції та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечу з дому 11-річної дівчинки. На профілактичному обліку в поліції вона стоїть як дитина-утікач, а в службі у справа х дітей – як дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах", - йдеться у повідомленні поліції.

Зараз двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім’ї. Наразі вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей. Слідство триває.

Як повідомлялося, на Полтавщині у ставку втопився хлопчик. Попередньо встановлено, що хлопчик 2013 року народження, пішов до водойми купатися разом зі своїми сімома неповнолітніми братами, тіткою та її подругою. Під час купання дитина втопилася.

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