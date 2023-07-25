8-річний хакер без проблем купив АК-47 в Інтернеті та надіслав його додому поштою

Жінка з Нідерландів розповіла, що її маленькому синові одного разу вдалося купити АК-47 у даркнеті без її відома, назвавши це "чимось із кіно".

Про це пише euronews.com.

"Мій син почав займатися хакерством у вісім років. І тоді він замовив зброю", – сказала Барбара Гемен. "Він почав багато часу проводити за комп'ютером і почав замовляти речі в Інтернеті безкоштовно".

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Занепокоєна мама пригадала, що покупки в темній мережі почалися з чогось невеликого, наприклад, "безкоштовної" піци, але поступово постачання ставало все жахливішим.

Її син використовував незрозумілі кодові фрази, такі як "Пітт йде до нас", щоразу, коли вона заходила до кімнати, маскуючи свої дії, спілкуючись через онлайн-ігри.

Гемен стверджує, що хакери також використали її сина для відмивання грошей для інших.

Лише коли на порозі її будинку з'явився автомат разом із патронами, Гемен зрозуміла, що відбувається набагато більше.

"Я думаю, що він витратив місяць на те, щоб з'ясувати, як замовити автомат і доставити його до нас додому", - згадує Барбара, заявляючи, що її син переправив пістолет з Польщі до Болгарії, щоб уникнути митниці.

Барбара Гемен / Фото: Twitter

"Він відкрив його і був дуже, дуже схвильований тим, що йому вдалося доставити пістолет до нас додому", - продовжила вона. "Я була абсолютно шокована. Я одразу ж вирішила робити все по-іншому вдома".

Гемен сказала, що передала пістолет місцевому відділенню поліції, і проти її дитини не було вжито жодних юридичних дій.

За її словами, вона також почала помічати зміни у характері свого сина. "Він почав прокидатися вночі, щоб сісти за комп'ютер, і він мав сильний стрес. І тоді ми дізнаємося, що він працював із групою міжнародних хакерів".

Намагаючись приборкати злочинне життя свого сина, що зароджується, Гемен сказала, що вона зв'язалася з правоохоронними органами, а також зі школою свого сина за порадою, але заявила, що її побоювання були відкинуті як "перебільшення".

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Взявши справу до своїх рук, Барбара вирішила почати дивитися історію переглядів свого сина і дізнаватися про кібербезпеку.

Ситуація досягла межі, коли син розповів, що його приятелі-хакери просили його допомогти їм зламати компанії та надіслати їм вкрадену інформацію.

За словами Гемен, її син одразу розповів їй, що відбувається, і вона допомогла йому розірвати зв'язок з ними.

"У наші дні це так просто, тому що багато дітей мають ноутбуки та стільникові телефони, і ви можете зламати комп'ютер у декілька кліків", — сказала жінка, яка зараз працює волонтеркою з кібербезпеки в поліції Нідерландів. "Це досить велика проблема – зупинити молодих людей від хакерства. Вони часто не знають, що є законним, а що незаконним".

Разом зі своїм 20-річним сином, який розслідує темну мережу, Гемен наразі працює з нещодавно створеною цільовою групою під назвою "Загін із запобігання кіберзлочинам" або COPS, щоб навчити батьків тому, як легко їхні діти можуть прослизнути до даркнету.

Нагадаємо, жінка закохалася в злодія після того, як він пограбував її на вулиці. Вони разом вже два роки.

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