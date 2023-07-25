8-летний хакер без проблем купил АК-47 в Интернете и отправил его домой по почте

Женщина из Нидерландов рассказала, что ее маленькому сыну однажды удалось купить АК-47 в даркнете без ее ведома, назвав это "чем-то из кино".

Об этом пишет euronews.com.

"Мой сын начал заниматься хакерством в восемь лет. И тогда он заказал оружие", – сказала Барбара Гемен. "Он начал много времени проводить за компьютером и стал заказывать вещи в Интернете бесплатно".

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Обеспокоенная мама вспомнила, что покупки в темной сети начались с чего-то небольшого, например, "бесплатной" пиццы, но постепенно снабжение становилось все ужаснее.

Ее сын использовал непонятные кодовые фразы, такие как "Питт идет к нам", каждый раз, когда она заходила в комнату, маскируя свои действия, общаясь через онлайн-игры.

Гемен утверждает, что хакеры также использовали ее сына для отмывания денег для других.

Лишь когда на пороге ее дома появился автомат вместе с патронами, Гемен поняла, что происходит гораздо больше.

"Я думаю, что он потратил месяц на то, чтобы выяснить, как заказать автомат и доставить его домой", — вспоминает Барбара, заявляя, что ее сын переправил пистолет из Польши в Болгарию, чтобы избежать таможни.

Барбара Гемэн/Фото: Twitter

"Он открыл его и был очень, очень взволнован тем, что ему удалось доставить пистолет к нам домой", – продолжила она. "Я была абсолютно шокирована. Я сразу решила делать все по-другому дома".

Гемен сказала, что передала пистолет местному отделению полиции, и против ее ребенка не было предпринято никаких юридических действий.

По ее словам, она тоже начала замечать изменения в характере своего сына. "Он начал просыпаться ночью, чтобы сесть за компьютер, и у него был сильный стресс. И тогда мы узнаем, что он работал с группой международных хакеров".

Пытаясь укротить зарождающуюся преступную жизнь своего сына, Гемен сказала, что она связалась с правоохранительными органами, а также со школой своего сына, но заявила, что ее опасения были отвергнуты как "преувеличение".

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Взяв дело в свои руки, Барбара решила начать смотреть историю просмотров своего сына и узнавать о кибербезопасности.

Ситуация достигла предела, когда сын рассказал, что его приятели-хакеры просили его помочь им сломать компании и послать им украденную информацию.

По словам Гемен, ее сын сразу рассказал ей, что происходит, и она помогла ему разорвать связь с ними.

"В наши дни это так просто, потому что у многих детей есть ноутбуки и сотовые телефоны, и вы можете сломать компьютер в несколько кликов", — сказала женщина, которая сейчас работает волонтером по кибербезопасности в полиции Нидерландов. "Это достаточно большая проблема – остановить молодых людей от хакерства. Они часто не знают, что законно, а что незаконно".

Вместе со своим 20-летним сыном, расследующим темную сеть, Гемен сейчас работает с недавно созданной целевой группой под названием "Отряд по предотвращению киберпреступлений" или COPS, чтобы научить родителей тому, как легко их дети могут проскользнуть в даркнет.

Напомним, женщина влюбилась в вора после того, как он ограбил ее на улице. Они вместе уже два года.

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