Моторошна ДТП на Хмельниччині: загинули четверо членів однієї сім'ї

На трасі зіткнулися дві автівки.

У Хмельницькій області сталась смертельна ДТП, в якій загинули четверо людей. Вижив лише восьмирічний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталась близько 18:00 у неділю, 23 липня. Неподалік села Берездів зіткнулись Chevrolet Captiva під керуванням 26-річного жителя Нетішина та Ford Kuga, за кермом якого перебував 39-річний мешканець цього ж міста.

"У результаті ДТП водій автомобіля Ford Kuga, його брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у "швидкій". Молодшого, 8-річного хлопчика, непритомного госпіталізували до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні відомства.

Водій та 23-річна пасажирка Chevrolet Captiva отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Поліцейські затримали водія, але наразі він перебуває у лікарні під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині розбилась родина з Кривого Рогу: загинули батько та його 16-річна донька.

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