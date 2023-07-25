Україна здобула шосту ліцензію у плаванні на Олімпіаду-2024

Український плавець Денис Кесіль завоював ліцензію на Олімпіаду-2024, яка відбудеться в Парижі.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триває в японській Фукуоці, 22-річний Кесіль з 11-м часом (1.55,75 хвилини) кваліфікувався до півфіналу на дистанції 200 м батерфляєм.

Показавши цей результат, наш співвітчизник виконав олімпійський норматив.

Таким чином, Кесіль має можливість вдруге виступити на Олімпіаді. На дебютних для себе Іграх у Токіо 2021 року він зупинився у кваліфікації, посівши 21-ше місце.

Це вже шоста олімпійська ліцензія для України у плаванні. Загалом наші спортсмени вибороли вже 21 ліцензію на Ігри в Парижі: легка атлетика (6), плавання (6), стрільба (4), стрибки у воду (2), бокс (1), сучасне п'ятиборство (1) та футбол (1).

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив рішення щодо долі атлетів держав-агресорок.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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