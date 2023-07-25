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Арахамия отреагировал на отдых нардепа Аристова на элитном курорте Мальдив

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Арахамия отреагировал на отдых нардепа Аристова на элитном курорте Мальдив

Давид Арахамия отреагировал на отдых нардепа Аристова на Мальдивах. / Фото: Право на владу

По данным СМИ, Юрий Аристов отдыхал в 5-звездочной гостинице на частном острове Мальдив.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на информацию СМИ об отдыхе на Мальдивах в июле 2023 года заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга Народа" Юрия Аристова.

По словам Арахамии, будет инициирован вопрос относительно немедленной приостановки членства Юрия Аристова во фракции "Слуга народа".

"Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", — сказал глава фракции "Слуга народа".

Напомним, на днях Давид Арахамия инициировал опрос по запрету семьям госслужащих выезжать за границу.

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Дата публикации
Просмотры
3060
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