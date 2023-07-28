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До Донецька завітала "бавовна": прилетіло у будівлю "МВС ДНР" (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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До Донецька завітала "бавовна": прилетіло у будівлю "МВС ДНР" (фото)

Повідомляється про влучання у будівлю "МВС ДНР" / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

На підтвердження влучання з'явилися відповідні фото.

До тимчасово окупованого Донецька завітала "бавовна". Повідомляється про влучання у будівлю "МВС ДНР".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"В Донецьку прилетіло у будівлу "МВС ДНР", - написав Андрющенко та опублікував выдповідні світлини.

Пошкоджено будівлю
Пошкоджено будівлю "МВС" псевдореспубліки / Фото: Андрющенко Time

Нагадаємо, 28 липня у російському місті Таганрог стався потужний вибух. Російські військові намагаються списати його на ракетний удар ЗСУ. У Міноборони РФ заявили про “перехоплення” зенітної ракети С-200, яку начебто випустили з українського комплексу протиповітряної оборони.

Цього ж дня, 28 липня, в російському місті Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.

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Дата публікації
Перегляди
325
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