До Донецька завітала "бавовна": прилетіло у будівлю "МВС ДНР" (фото)

На підтвердження влучання з'явилися відповідні фото.
До тимчасово окупованого Донецька завітала "бавовна". Повідомляється про влучання у будівлю "МВС ДНР".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"В Донецьку прилетіло у будівлу "МВС ДНР", - написав Андрющенко та опублікував выдповідні світлини.
Нагадаємо, 28 липня у російському місті Таганрог стався потужний вибух. Російські військові намагаються списати його на ракетний удар ЗСУ. У Міноборони РФ заявили про “перехоплення” зенітної ракети С-200, яку начебто випустили з українського комплексу протиповітряної оборони.
Цього ж дня, 28 липня, в російському місті Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.
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