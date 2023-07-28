Вибух у Таганрозі: Міноборони РФ примарилася українська ракета С-200

У військовому відомстві держави-агресорки заявили про “перехоплення” зенітної ракети у повітрі, уламки якої нібито впали на місто.

Потужний вибух у центр російського міста Таганрога, який стався у п’ятницю, 28 липня, російські військові намагаються списати на ракетний удар ЗСУ. У Міноборони РФ заявили про “перехоплення” зенітної ракети С-200, яку начебто випустили з українського комплексу протиповітряної оборони.

Відповідну заяву поширили у пресслужбі військового відомства держави-агресорки.

“Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена та перехоплена у повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрога”, - йдеться у повідомленні російського Міноборони.

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Російські військові стверджують, що ЗСУ застосували “ударний варіант” зенітної ракети.

У Міноборони РФ не пояснюють, чому “перехоплення” ракети, яка, за версією російських військових, повинна була пролетіти від лінії зіткнення чималу відстань, відбулося лише над містом.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв повідомив, що внаслідок вибуху в центрі міста до лікарень доправили уже 12 осіб, 9 із них госпіталізовано, в одного - черепно-мозкова травма.

Як повідомляють у Telegram-каналах, вибух у Таганрозі стався за 2 кілометри від морського торговельного порту. Його основні вантажі – метал та вугілля. Порт обслуговує судна, що йдуть Азовським, Чорним і Середземним морями.

У Таганрозі – вибухи, ракетний удар

Цього ж дня, 28 липня, в російському місті Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.

Нагадаємо, у квітні цього року бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

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