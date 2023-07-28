Неспокійний день у Росії: в Самарі на нафтопереробному заводі пролунав вибух

Вибух в Самарі нібито влаштував працівник самого заводу. Після цього він намагався втекти з РФ.

У російській Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на депутата Держдуми РФ Олександра Хінштейна.

"Вибуховий пристрій здетонував на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі... Постраждалих і серйозних руйнувань немає", - йдеться в повідомленні росЗМІ.

За словами Хінштейна, того, хто влаштував вибух на НПЗ у Самарі, затримали нібито під час його спроби виїхати з Росії.

Своєю чергою, російські Telegram-канали повідомляють, що вибух на самарському нафтопереробному заводі влаштував працівник заводу 42-річний Сергій О., який працював там електриком. З місця події він зник на автомобілі. Незабаром його нібито затримали на кордоні з Казахстаном в Оренбурзькій області РФ.

Підозрюваний у вибухові на нафтопереробному заводі у Самарі / Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, у центрі російського Таганрога також пролунав потужний вибух. Там, ймовірно, вибухнула ракета, і є постраждалі.

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