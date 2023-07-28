Неспокійний день у Росії: в Самарі на нафтопереробному заводі пролунав вибух

Вибух в Самарі нібито влаштував працівник самого заводу. Після цього він намагався втекти з РФ.
У російській Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на депутата Держдуми РФ Олександра Хінштейна.
"Вибуховий пристрій здетонував на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі... Постраждалих і серйозних руйнувань немає", - йдеться в повідомленні росЗМІ.
За словами Хінштейна, того, хто влаштував вибух на НПЗ у Самарі, затримали нібито під час його спроби виїхати з Росії.
Своєю чергою, російські Telegram-канали повідомляють, що вибух на самарському нафтопереробному заводі влаштував працівник заводу 42-річний Сергій О., який працював там електриком. З місця події він зник на автомобілі. Незабаром його нібито затримали на кордоні з Казахстаном в Оренбурзькій області РФ.
Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, у центрі російського Таганрога також пролунав потужний вибух. Там, ймовірно, вибухнула ракета, і є постраждалі.
Читайте також: