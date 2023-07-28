Росія готує теракт у Брянській області проти свого населення — ЦНС

Кремль запланував провести терористичні акти проти власного населення в Брянський області, щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що наразі російська влада проводить інформаційну підготовку, розповсюджуючи дезінформацію серед місцевого населення.

"В Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення. Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у ЦНС повідомили, що для імітації протидії в цей район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ здійснила удари по складах з українським зерном, щоб нібито зірвати підготовку "терактів" проти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники встановили керовані й некеровані протипіхотні міни на різних об'єктах Запорізької атомної станції. Йдеться про технічні приміщення та машинні зали.

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