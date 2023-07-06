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Чому РФ може піти на теракт на ЗАЕС і що саме підірве: пояснення експерта

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чому РФ може піти на теракт на ЗАЕС і що саме підірве: пояснення експерта

Окупанти на ЗАЕС. Фото ілюстративне / Фото: Енергоатом

Експерт не виключає, що ядерна провокація таки буде – для того, щоб Путін консолідував свій електорат

Росія може наважитися на теракт на Запорізькій АЕС, але це не буде підрив самого реактора.

То що ж окупанти планують зробити на ЗАЕС, розповів військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю ТСН.ua.

"Дуже висока ймовірність, що так звана ядерна провокація таки буде, але мені видається, що це не буде підрив самого кожуха електростанції чи самого реактора. Оці боєприпаси, котрі вони розташували, найімовірніше, це якісь невеликі боєзаряди невисокої потужності, завдання яких – зімітувати нібито артилерійський обстріл українською стороною", – пояснив експерт.

Які цілі переслідує Москва, якщо вдасться до такого кроку

На думку експерта, Кремль бореться за те, щоб Захід нарешті пішов на переговори, бо росіянам критично потрібна стратегічна передишка.

"І друге, це може трошки дивно буде звучати... пам’ятаємо, що будь-який режим тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Одноденний бунт Пригожина показав, що не все в Путіна так добре із підтримкою своїх "посполитих". І отакий потенційний крок, в якому обов’язково звинуватять Україну, матиме стратегічну мету реконсолідувати навколо фюрера оцю свою власну "бидломасу", – зазначає Черник.

За його словами, щойно Путін втратить підтримку більшості населення, на нього чекає смерть.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає.

Проте сьогодні на даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. Також на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда.

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Дата публікації
Перегляди
408
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