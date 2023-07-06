Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 липня?

День трансформацій та метаморфоз, які цілком можна назвати квантовим стрибком: він виводить нас на новий професійний та особистісний рівень. Успіх у цей час чекає на тих, хто не покладається тільки на свої сили, а вміє – і любить – працювати в колективі. Також дуже важливо діяти за заздалегідь складеним планом, тоді все мине в штатному режимі — без зривів і зволікань. Якщо з якоїсь причини наслідки своїх дій неможливо прорахувати, треба діяти за ситуацією – залежно від того, як складатимуться обставини.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни сьогодні можуть розраховувати на нечуваний успіх у фінансовому сенсі. У кожного він програється по-своєму: комусь повернуть борг або підвищать зарплату, хтось отримає старий гонорар, що завис, або цілком заслужену премію за добре виконану роботу. Єдине, про що зірки просять представників знака, — не витрачати отримане одразу: занадто велика спокуса спустити більшу частину отриманого на дрібничку, що нічого не означає. Нехай гроші хоча б добу пролежать спокійно, тоді стане зрозумілим, як розпорядитися ними грамотно.

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