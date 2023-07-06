Армія РФ збільшила кількість ракетних ударів по Україні

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів порівняно з попереднім тижнем. Найчастіше вони застосовують зенітні керовані ракети.

Про це повідомив Military Media Center.

За довідкою Центру, підприємства ОПК є пріоритетною ціллю російських ракетних обстрілів.

“Для обстрілу об’єктів на території України росія застосовує крилаті та балістичні ракети повітряного, морського та наземного базування. Також ворог активізував використання зенітних керованих ракет, ударних БПЛА типу Shahed та керованих авіаційних бомб. За наявною інформацією, протягом минулого тижня російські війська випустили в 1,5 рази більше зенітних керованих ракет порівняно з попереднім тижнем”, - розповіли в Центрі.

Нагадаємо, що Україна отримає від партнерів артилерійські установки Firtina.

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