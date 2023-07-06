У Черкаській області впали уламки збитої ракети: що відомо

У Черкаській області вночі проти 6 липня впали уламки збитої силами ППО крилатої ракети росіян. Виникли пошкодження.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, у сусідній області ППО відпрацьовувала по ворожих цілях. Втім, де саме - голова ОВА не повідомив.

"У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено", - повідомив Табурець.

Керівник ОВА повідомив, що минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет та влучання під час нічного ракетного обстрілу вночі проти четверга. Відомо, що окупанти атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". Сили ППО знищили сім з десяти ворожих об'єктів. Є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, "Калібри" летіли до Києва, але звернули у напрямку Львова.

Читайте також: