В Черкасской области упали обломки сбитой ракеты: что известно

В Черкасской области ночью на 6 июля упали обломки сбитой силами ПВО крылатой ракеты россиян. Возникли повреждения.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, в соседней области ПВО отрабатывало по враждебным целям. Впрочем, где именно – глава ОВА не сообщил.

"У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена", — сообщил Табурец.

Руководитель ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и попадании во время ночных ракетных обстрелов ночью в четверг. Известно, что оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр". Силы ПВО уничтожили семь из десяти вражеских объектов. Есть попадание ракет по гражданским объектам в городе.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Калибры" летели в Киев, но обратили в направлении Львова.

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