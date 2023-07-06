Игнат о ночной атаке: "Калибры" летели в Киев, но свернули в направлении Львова

Ночью против 6 июля российские "Калибры" летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова. Именно в городе на западе Украины ракеты натворили бедствия.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат рассказал, мол, его спрашивают, почему Воздушные силы в отчете о ночной атаке написали "всего семь из десяти" ракет были сбиты.

"Потому что хотелось десять. А чтобы было 10 из 10 – нам нужно F-16 по крайней мере. Потому что оградить всю страну от пролетов ракет, к сожалению, не так просто. Они проработали маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек. В этом случае Днепр. Они летели в Киев и резко свернули в направлении Львова", — рассказал представитель ВСУ.

По словам Игната, многоцелевые истребители F-16 смогут оградить от российских атак ракетами и БПЛА территорию всей Украины. Эти самолеты могут уничтожать цели в воздухе, на земле и в море.

"Скорость ракет – от 700 до 900 километров в час. Истребитель может их догонять, перехватывать, лететь навстречу. Их ("Калибры" – Ред.) можно было бы перехватывать истребителями. Часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Игнат объясняет, что F-16 создан именно для того, чтобы уничтожать крылатые ракеты и "дроны-камикадзе". По его словам, для защиты Украины "не нужно слишком много истребителей".

Удар "Калибрамы" по Львову

Ночью во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы. В ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и попадании в городе. Известно, что оккупанты атаковали город крылатыми ракетами "Калибр". Силы ПВО уничтожили семь из десяти вражеских объектов. Есть попадание ракет по гражданским объектам в городе.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о главной опасности "Калибров". По ее словам, эта ракета может преодолеть 2,5 тыс. км. Поэтому "Калибры" опасны для всей Украины.

Тем временем в ОВА рассказали о последствиях атаки по области "Калибрамы". Во Львове погибли четверо жителей. Кроме областного центра, есть разрушения и в районах, где наделали бедствия обломки ракет. Известно о повреждениях во Львовском и Золочевском районах.

Читайте также:

Андрей Садовый рассказал о последствиях ракетной атаки на Львов