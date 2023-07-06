Зеленский объяснил, почему замедлилось контрнаступление Украины

Из-за медленного поступления западного оружия в Украину оккупанты выиграют время и могут укрепить свои рубежи и заминировать территории.

Президент Владимир Зеленский убежден, что контрнаступление Украины замедлилось из-за укрепленной российской обороны и невысоких темпов поставки западного оружия в Украину.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, это будет идти медленнее", — объяснил Зеленский.

По его словам, в некоторых районах фронта украинские военные не могут "даже подумать о том, чтобы начать атаки", поскольку у них нет "соответствующего оружия".

Зеленский отметил, что трудности на поле боя теперь приводят к "торможению" контрнаступления.

"Я хотел бы, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", — подчеркнул президент.

Глава государства заверил, что контрнаступление будет продолжаться при любых обстоятельствах, однако время — наш враг: "Чем позже мы начнем, тем труднее нам будет".

С тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину, президент умолял западные правительства предоставить Киеву более современное оружие, в частности, тактические ракетные системы дальнего радиуса действия – сейчас, а не позже.

"На некоторых направлениях это даст нам возможность начать контрнаступление. На некоторых направлениях мы даже не можем думать о том, чтобы пойти в наступление, поскольку нет соответствующего оружия. И бросать наших людей на расстрел российским дальнобойным оружием было бы просто бесчеловечно", — убежден Зеленский.

Президент также вновь отметил свою просьбу об истребителях F-16 американского производства. Соединенные Штаты разрешили своим союзникам начать обучение украинских пилотов управлять этими самолетами, но пока не разрешили союзникам реэкспортировать эти самолеты в Украину.

"Дело даже не в преимуществе Украины в небе над россиянами. Речь идет только о равенстве. F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело", — объяснил президент.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе, поэтому ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

В то же время военный аналитик, полковник Петр Черник заявил, что именно самолеты F-16 в небе Украины могли бы переломить ход войны. Их для Украины требуется не менее 36 единиц.

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