РФ приходится использовать глубокие резервы, чтобы сдержать контрнаступление – эксперт

По его словам, у россиян "ресурсная дилемма".

На Запорожском направлении оккупанты вынуждены задействовать свои резервы для противодействия украинским войскам в ходе контрнаступления.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, у россиян "ресурсная дилемма, решения которой – нет".

Так, по линии Старомлиновка-Любимовка-Новозлатополь, являющейся передним краем второй линии обороны оккупантов в Запорожской области, неожиданно появились боевики 34 ОМСБр (Карачаево-Черкесия).

"Ранее представители этого редкого горного вида (бригада называется "горной". – Ред.) размещались ниже Мелитополя", – говорит Коваленко.

Эксперт отмечает, что 34 ОМСБр относится к 49-й ОВА, зона ответственности которой – левобережная Херсонщина. То есть, боевиков из Карачаево-Черкесии сначала согнали в тыловую зону Запорожской области, а затем, уже из тыловой зоны погнали на рубеж основной линии обороны и полосы обеспечения.

"Ещё раз, из другой зоны ответственности в тыл, а из тыла на сдерживание полосы обеспечения. О чём это всё говорит? Это говорит о том, что для сдерживания российское командование залезло в очень, очень глубокий резерв. Из чего следует закономерный вопрос – а кто будет держать основную линию обороны?", – заявил Коваленко.

В то время, Силы обороны Украины в Запорожской области используют ограниченный функционал, а не основные ударные сили, говорит эксперт.

Ранее Александр Коваленко заявил, что в Запорожской области "оборона окупантов трещит по швам".

Напомним, эксперт Петр Черник объяснил "медленное" продвижение ВСУ во время контрнаступления.

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