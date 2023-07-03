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У Зеленского спрогнозировали, при каких условиях и когда рухнет российский фронт

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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У Зеленского спрогнозировали, при каких условиях и когда рухнет российский фронт

Михаил Подоляк спрогнозировал, при каких условиях и когда рухнет российский фронт

ВСУ продолжают летнее контрнаступление.

Наступление Вооруженных сил Украины приведет к обрушению российского фронта, это может произойти в ближайшее время.

Об этом заявил в интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, есть проникновение в линию обороны на километр-полтора по всей фронтовой линии. Кроме того, увеличивается интенсивность работы по тыловой инфраструктуре.

"Сейчас идет капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий растет, угрызание в первый эшелон проходит", — сказал он.

Подоляк отмечает, что все это имеет накопительный эффект.

"В какой-то момент это все действительно обвально скажется по всей линии фронта. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полторы", — заявил Подоляк.

Он добавил, что все, что россияне могли мобилизовать на сегодняшний день, это более 300 тысяч.

"Все это нужно будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенная, внутренний конфликт существенен, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно", — добавил Подоляк.

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Дата публикации
Просмотры
147
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