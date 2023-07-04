РФ доводиться використовувати глибокі резерви, щоб стримати контрнаступ — експерт

За його словами, у росіян "ресурсна дилема".

На Запорізькому напрямку окупанти змушені задіяти свої резерви для протидії українським військам під час контрнаступу.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, у росіян "ресурсна дилема, рішення якої немає".

Так, по лінії Старомлинівка-Любимівка-Новозлатополь, що є переднім краєм другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області, зненацька з'явилися бойовики 34 ОМСБр (Карачаєво-Черкесія).

"Раніше представники цього рідкісного гірського виду (бригада називається "гірською". – Ред.) розміщувалися нижче за Мелітополь", – каже Коваленко.

Експерт зазначає, що 34 ОМСБр належить до 49-ї ОВА, зона відповідальності якої – лівобережна Херсонщина. Тобто бойовиків із Карачаєво-Черкесії спочатку зігнали до тилової зони Запорізької області, а потім уже з тилової зони погнали на кордон основної лінії оборони та смуги забезпечення.

"Ще раз, з іншої зони відповідальності в тил, а з тилу на стримування смуги забезпечення. Про що це все говорить? Це говорить про те, що для стримування російське командування залізло в дуже глибокий резерв. З чого випливає закономірне питання — а хто триматиме основну лінію оборони?", – заявив Коваленко.

У той час Сили оборони України в Запорізькій області використовують обмежений функціонал, а не основні ударні сили, каже експерт.

Раніше Олександр Коваленко заявив, що у Запорізькій області "оборона оккупантів тріщить по швах".

Нагадаємо, експерт Петро Черник пояснив "повільне" просування ЗСУ під час контрнаступу.

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