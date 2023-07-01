"Буде тривалим та дуже кривавим": генерал Міллі про контрнаступ ЗСУ

Розпочатий Україною літній контрнаступ буде тривалим та "дуже кривавим".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише The Guardian.

За словами генерала, досягнення успіху займе багато часу. Він не здивований, що прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп'ютери могли б передбачити.

"Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки. Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - відзначив Міллі.

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Зазначимо, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "бісять" заяви про те, що контрнаступ відбувається повільніше від очікуваного, адже українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони ведуть наступ широким фронтом.

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