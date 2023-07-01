"Будет длительным и очень кровавым": генерал Милли о контрнаступлении ВСУ

Начатое Украиной летнее контрнаступление будет длительным и "очень кровавым".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет The Guardian.

По словам генерала, достижение успеха займет много времени. Он не удивлен, что прогресс медленнее, чем некоторые люди и компьютеры могли бы предсказать.

"Война на бумаге и реальная война – это разные вещи. На реальной войне гибнут реальные люди. Настоящие люди стоят на передовой и настоящие люди сидят в этих машинах. Настоящие тела разрываются в куски от взрывчатки. Я говорил, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень тяжело. Это будет очень долго и очень, очень кроваво. И никто не должен питать никаких иллюзий по этому поводу", — отметил Милли.

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Отметим, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "бесят" заявления о том, что контрнаступление происходит медленнее ожидаемого, ведь украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении" , ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны ведут пришествие широким фронтом.

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