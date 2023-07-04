Эксперт объяснил "медленное" продвижение ВСУ во время контрнаступления

Контрнаступление, которое сейчас проводят Вооруженные силы Украины, будет развиваться по Херсонскому сценарию.

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Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник, передает Military Media Center.

Он заявил, что пока не следует ожидать молниеносности от наступления, поэтому необходимо набраться терпения.

Черник заявил, что среди украинцев распространился ложный нарратив, что контрнаступление ВСУ предусматривает молниеносное продвижение, как это было во время Харьковской операции, но враг сделал выводы и построил эшелонированную линию обороны по всем правилам военной науки.

"Помним самое главное правило этой войны неспешность, человеческие потенциалы между нами и противником несоразмерны. "Жуковщина" для нас неприемлема", — сказал он.

Черник напомнил, что ВСУ проводили операцию в Херсонской области более трех месяцев, создавая для оккупантов "логистическую удавку" и постепенно продвигаясь вперед. То же ВСУ повторяют во время контрнаступательных действий. Черник напомнил, что только в июне противник потерял 688 артиллерийских систем или около 10 артиллерийских бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Таврическом направлении. В частности, на Бердянском.

Кроме того, мы ранее информировали, что вблизи Бахмута ВСУ продолжают оказывать давление на кафиров и выбивают их из ранее захваченных рубежей.

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