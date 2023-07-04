Какому знаку Зодиака повезет 5 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 июля?

Нынешний день идеально подходит для того, чтобы оценить себя – и свое положение в мировой системе координат – со стороны. Окружающее нас пространство будет, как в зеркале, отражать наше поведение, стремления и даже помыслы. Придется – хоть, возможно, и не хочется – признать, что все итоги – как победы, так и ошибки – нужно записать исключительно на свой собственный счет. Впрочем, этот день не только учит уму-разуму и заставляет признавать ошибки, но и помогает исправить ситуацию к лучшему, главное – иметь желание.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Работа редко дает Скорпионам возможность как следует отдохнуть и расслабиться, но сегодня, похоже, звезды сменят гнев на милость и дадут представителям знака полноценный выходной. Им удастся не только порелаксировать, восстановив таким образом силы, но и, воспользовавшись ситуацией, проанализировать сложившуюся в жизни ситуацию. И тут самое важное – быть честными с собой: тут, как на приеме у врача, важно говорить только правду, иначе улучшить жизнь к лучшему не удастся.

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