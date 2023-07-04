Украина усиливает северную границу: Наев рассказал, есть ли угроза

Украина усиливает северную границу.
Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Украина усиливает северную границу из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Генерал Наев подчеркнул, что Украина усиливает северную границу военными и боевой техникой. Он подчеркнул, что работа по укреплению границы продолжается: строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.
"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", — подчеркнул Сергей Наев.
Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки главнокомандующего во время поездки на Ровенскую атомную электростанцию. Он заявил, что Ставку собрали на Ровенские АЭС, чтобы на месте оценить какие-либо возможности угрозы станции.
Военный аналитик Иван Ступак считает, что визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала 3 июля на Ровенскую АЭС можно считать ознакомительной поездкой, чтобы наши военнослужащие четко знали, что и в какой последовательности им делать, когда окажутся на Запорожской АЭС.
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