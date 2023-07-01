Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС

Ставку зібрали на Рівненські АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливості загрози станції.

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача під час поїздки на Рівненські атомну електростанцію.

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Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Telegram.

Він заявив, що Ставку зібрали на Рівненські АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливості загрози станції.

"Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент заявив, що на засіданні заслухали доповіді військових керівників Клименка, Наєва, Лебідя та Дейнеко щодо посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

"Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач "Волині" Миронюк доповіли про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз", - йдеться у повідомленні президента.

У засідання також брали участь президент "Енергоатома" Котін і директор станції Ковтонюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС поки що не зафіксували ознак мінування, проте вони не змогли дослідити частину території.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде не територіальні поступки заради вступу до НАТО.

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