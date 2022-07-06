Як укоренити троянду з букета, з гілки, обрізаної з куща

Нарізаними гілками (живцями) з букета чи гілками після обрізки кущів можна розмножувати троянди влітку, восени та навесні. Обрізку кущів проводять після першої хвилі цвітіння, зазвичай в липні. Якщо посадити гілки у цей час, молоді рослини будуть мають достатньо часу для вкорінення. Розповідаємо, як укоренити троянду з гілки букета чи з живця після обрізки рослини в матеріалі ТСН.ua

Найкращий час ля розмноження троянд зеленими живцями – червень-липень, перед і під час цвітіння.

Які потрібно зрізати гілки (живці) для посадки

З букета потрібно нарізати гілки троянди довжиною 20 см та прибрати листя, залишивши по два, три верхніх листки. Якщо зрізати з куща, то потрібно брати гілочку, що виросла цього року, з бруньками.

Нарізають живці гострим інструментом, зрізи повинні бути рівними та гладкими. Знизу роблять косий зріз між брунькою і шипом, відстань від бруньки до зрізу один см, верх можна обрізати прямо або під кутом 45 градусів – на укорінення це не впливає.

Як висадити живці у ґрунт та доглядати за ними

Живці висаджують на відстані 15-10 см один від одного, заглиблюючи в ґрунт першу нижню бруньку приблизно на 2-2,5 см. Кожну висаджену гілку накривають пакетом або банкою. Можна встановити загальне покриття з плівки, зробити невелику тепличку.

Протягом літа грядку з гілками троянди підтримують у вологому стані, але занадто вологий ґрунт може спричинити загнивання. При дотриманні всіх умов живці більшості сортів троянд вкорінюються на 70-90%, а у плетистих троянд відсоток вкорінення доходить до 100%.

Банки не знімаються з кущів до весни, влітку і восени проводять щоденні короткочасні провітрювання. Взимку всю грядку з банками вкривають листям, снігом, плівками. Навесні починають привчати троянди до свіжого повітря, банки забирають з рослин у травні, коли мине загроза заморозків.

Інші способи вкорінення троянди

Можна вкорінювати гілку троянд в склянці з водою. Води не потрібно наливати багато, не більше 2-3 см. Склянку ставлять у світле місце, але сонячні промені не повинні потрапляти на рослини. Після появи коренів, живці пересаджують у землю. У воді троянди вкорінюються за кілька тижнів.

Можна вкорінювати живці троянд в горщиках з легким ґрунтом. Горщики з живцями тримають у парниках, вкопуючи наполовину. Взимку їх найкраще зберігати в сухому провітрюваному підвалі з температурою повітря 1-3°C і вологістю 65-70%.

Можна прикопати саджанці в пісок. Цікавий спосіб укорінення гілок у пляшці з піском. Для цього потрібно взяти пляшку об’ємом 5 л, зробити отвори у ній на дні. Зробити отвори може допомогти розпечений цвях. Насипте у пляшку пісок та вставите зрізані гілки троянди у горловину пляшки. Можна декілька гілок зразу. Потім гарно зволожте пісок водою та закрийте кришкою. Розмістіть пляшку у світлому та теплому місці. Прямі сонячні промені не повинні світити на пляшку. Коли волога випарується, знову полийте гілки. Вже через десять діб на гілках з'являться листочки. Через 30 днів, може трохи пізніше, повинні з'явитися коріння. Якщо вони з'явилися, висадіть пагони троянд у ґрунт.

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