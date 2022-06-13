Які 10 рослин потрібно обрізати зразу після цвітіння

Обрізка квітів як і інших рослин стимулює їх ріст, запобігає або обмежує хвороби. Обрізка багаторічних рослин є важливою частиною культури рослин. Розповідаємо, які рослини після цвітіння потребують обрізки , як та коли краще це зробити

Барбарис

Необхідність та терміни обрізки барбарису залежать від того, з якою метою ви його вирощуєте. Якщо заради ягід, то обрізати кущі потрібно пізно восени або навесні для видалення сухих гілок. Якщо барбарис вирощується задля декоративності, живоплоту або складної форми, кущ потрібно обрізати після цвітіння. В цей період рослину можна піддавати лише невеликій обрізці. Щоб підстригти барбарис кардинально, потрібно зачекати кінця періоду плодоношення.

Барбарис

Гортензія

З обрізкою гортензії потрібно бути обережним, тому що обрізка цієї рослини потребує знань та навичок. З видаленням засохлих суцвіть впорається і недосвідчений садівник.

Гортензії першої групи обрізки, а це всі сорти гортензії круглолистої, пальчастої та колючої, гортензія Сарджента, дуболистна та черешкова закладають квіткові бруньки на кінцях тогорічних пагонів. Тому обрізати їм суцвіття потрібно дуже акуратно, роблячи це навесні, коли набухають бруньки. А ось гортензії другої групи обрізки, деревоподібна та волотиста гортензії, які утворюють квітконоси на пагонах поточного року, можна обрізати після цвітіння.

Гортензія

Іриси

Сухі квіти, а також квітконоси ірисів, що віджили своє, необхідно видаляти відразу після цвітіння. Вони не лише псують вигляд квітника, а й можуть стати розсадником захворювань. Зрізайте квітконоси на висоті 2,5 см від кореня, видаляйте сухе та пошкоджене листя, а здорові залиште до осені. А якщо підгодовувати та поливати іриси після цвітіння, то деякі з них, наприклад, бородаті, можуть зацвісти ближче до кінця сезону.

Іриси

Лаванда

Лаванду можна обрізають досить часто, щоб сформувати кущики правильної форми та стимулювати цвітіння та розростання.Зразу після цвітіння лаванди, коли більша частина вже відцвіла, але є ще й бутони квітконоси видаляють, а гілочки обрізають на 5-7 см для провокування другої хвилі цвітіння. Наприкінці сезону проводять повторне обрізання, залишаючи лише 4-5 зелених пагонів.

Лаванда

Півонії

Після цвітіння потрібно обрізати квітконоси з пелюстками, що облетіли, і плямисте листя. Бажано це зробити до того, як кущ вичерпає всі свої сили, а обрізати квітки, що засихають, у міру їх появи. При цьому видаляти стебло під корінь не потрібно, а залишати його на висоті 3-4 листя.

Остаточно листя півоній зрізають у вересні, проте протягом усього літа потрібно видаляти листя з ознаками захворювань.

Піони

Розмарин

Цей чагарник з ароматним листям і синіми квітками вирощують як у квітниках, так і на городах. Зрозуміло, що зелень з нього регулярно обривають у кулінарних цілях, а от із квітками все не так просто. Їх потрібно видаляти на початку літа, відразу після цвітіння, зрізаючи весь квітконос.

Якщо кущі розмарину вже дорослі та сильно розрослися, то на початку весни також проводять обрізання. У цьому випадку видаляють слабкі та низько розташовані пагони, омолоджують екземпляри, що переросли, вкорочуючи всі гілки наполовину.

Піони

Троянди

Без літнього обрізання троянд не обходиться жоден вид цієї рослини. Своєчасне видалення сухих квіток дозволяє трояндам накопичувати сили, не витрачаючи їх на утворення плодів.

На трояндах, що утворюють кілька бутонів на одному стеблі, обрізають усю кисть над верхнім п'ятилисником. У чайно-гібридних троянд пагони зрізають майже повністю, залишаючи лише 3-4 листки над рівнем ґрунту. У плетистих рамблерів після закінчення цвітіння видаляють стебла до першого листка.

Троянди

Бузок

Відразу після того, як чагарник відцвіте, обережно зріжте секатором сухі кисті, намагаючись не травмувати при цьому самі гілки. Видаліть тонкі пагони, що загущують, поросль, а ось обрізання що формує відкладіть на осінь або початок наступної весни.

Бузок

Форзиція

Обрізати форзицію після цвітіння можна і потрібно в тому випадку, якщо вона здорова і регулярно проходить формувальну та санітарну обрізки. Якщо ж кущ форзиції переріс, постарів і загустився, то краще провести цю процедуру провесною, коли квіток і листя ще немає, і середина форзиції добре проглядається.

Форзиція

Айва японська

Весняне цвітіння айви японської не залишить байдужим жодного садівника. Якщо ви вирощуєте айву виключно як декоративну культуру, після цвітіння його потрібно обрізати. Старі гілки видаляють на рівні землі, щоб кущ не згущався, а бічні пагони вкорочують, видаляючи відцвілі частини.Санітарну і формуючу обрізку японської айви проводять ранньою весною до цвітіння, починаючи з 4-5 року життя куща.

Айва японська

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