Чому не цвітуть троянди, як змусити їх розквітнути

Чому не цвітуть троянди, як змусити їх розквітнути

Відсутність цвітіння троянд влітку – привід серйозно замислитись, що ви зробили не так. Про найчастіші причини через які не цвітуть троянди та що робити, щоб вони зацвіли - в матеріалі ТСН.ua

Троянда занадто молода чи стара.

На першому році після посадки троянда не цвіте, їй потрібен час для адаптації, спокій та гарне укриття на зиму. Досвідчені садівники рекомендують у випадку, якщо молода троянда зацвіла в перший рік, навіть обірвати бутони. Стара троянда також не буде радувати цвітінням, тому обов'язково потрібно її регулярно обрізати.

Обрано невдале місце для посадки троянди

Троянди досить вибагливі рослини, люблять тепло і не виносять протягів. Краще зав все вибрати відкрите сонячне місце на невеликій височині. Троянди дуже чутливі до нестачі сонячного світла, для повноцінного розвитку та цвітіння потрібно не менше 8 годин повного сонця.

Троянду не можна садити на:

у тіні дерев, парканів та споруд,

на вітряних ділянках, де багато протягів,

на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод.

Ступінь освітленості визначає силу зростання, кількість квіток, здоров'я куща.

Непридатний ґрунт для троянди

Троянди люблять легкий і родючий ґрунт. Якщо ґрунт важкий перед посадкою саджанця ґрунт потрібно розпушити на глибину 5-7 см, додавши родючий субстрат, змішаний з перегноєм або компостом.

Наявність у троянди кореневої порослі

Біля щеплених троянд з часом утворюється багато кореневої (дикої) порослі. Поросль має багато дрібного листя і шипів, яка загущує і послаблює кущ. Щоб троянда зацвіла, регулярно вирізуйте дикі пагони, не залишайте пеньків. Домінування кореневої порослі свідчить про те, що при посадці була допущена помилка - саджанець не заглибили на належну глибину, на 3-5 см.

Чому не цвітуть троняди

Неправильне обрізання троянд

Правильний догляд за трояндами полягає в їхньому щорічному обрізанні. Без неї цвітіння поступово скорочуватиметься. Не завжди дачники проводять процедуру грамотно. Найчастіше троянди страждають від сильної обрізки, яка порушує обмінні процеси та послаблює рослину. Тому варто обмежитися санітарним обрізанням, видаляючи хворі та пошкоджені пагони, а що надасть кущу декоративного вигляду.

Після цвітіння обов'язково видаляйте квітки, що зів'яли, разом з частиною пагонів. Це не тільки дозволяє зберегти декоративність куща, а й стимулює утворення нових бутонів.

Деякі групи троянд (шраби, англійські троянди, клаймінги) в жодному разі не можна сильно обрізати навесні Для них застосовується лише санітарна та легка стрижка для стимулювання розгалуження.

Влітку для того, щоб змусити троянду випустити нові пагони, треба своєчасно, бажано щодня видаляти зів'ялі квітки. Так звані «сліпі» пагони, які не випустили бруньок треба вкоротити приблизно наполовину, залишаючи бруньку, тим самим спонукаючи розгалужуватися. Такий спосіб дозволяє досягти цвітіння.

Якщо навесні не видалили тонкі та непродуктивні пагони, що ростуть усередину куща або близько до землі, які ніколи не зацвітуть, видаліть їх улітку.

Помилки при поливі троянд

Для пишного цвітіння троянди її потрібно рідко, але багато, так щоб вся коренева система насочилася водою, поливати. Після обов'язково підпушіть ґрунт, щоб уникнути утворення повітронепроникної кірки. Можна замульчувати кущі. Так у ґрунті довше зберігатиметься волога, відпаде потреба в розпушуванні та не доведеться воювати з бур'янами.

Помилки при підживленні троянд

Для пишного цвітіння троянд потрібно добре підживляти рослину. Але бажано не перестаратися з азотними добривами, інакше замість квіток можна отримати пишне зелене листя. Найкраще підживляти троянду готовим комплексним підживленням, перепрілим курячим послідом, розведеним у пропорції 1 до 15. Різноманітні народні засоби як то дріжджі, лушпиння цибулі, йод, цукор також сприяють цвітінню рослини.

Неправильне укриття троянд зимою

Рослину, щоб вона не перемерзла зимою потрібно обов'язково вкривати на зиму. Навесні розкривайте рослини поступово, щоб вони не підмерзли та загартувалися. Якщо затягнути з прибиранням укриття, пагони можуть випріти та загнити. Небезпечний інфекційний опік, який можна побачити навесні після зняття укриття, на пагонах з'являються фіолетово-коричневі плями, з часом стебла покриваються виразками. Уражені таким чином кущі необхідно викорчувати та спалити.

Хвороби та шкідники також можуть бути причиною поганого цвітіння троянд

Нерідко троянди страждають від захворювань - таких як борошниста роса, іржа, чорна плямистість, шкідників - павутинного кліща, щитівки, попелиці, трояндового пильщика, листовійки. При значних ураженнях рослини хворобами, шкідниками, троянда перестає цвісти. Тому потрібно регулярно проводити профілактичні обприскування, наприклад, часниковим або кропив'яним настоями, а проти шкідників застосовувати спеціальні препарати.

Старіння троянди

Якщо троянди ростуть понад 3 років, настав час їх омолодити. Стара деревина троянди погано проводить поживні речовини, поступово рослина починає мізерно цвісти та врешті-решт гине з невідомих причин. Тому щороку навесні випилюють трирічні пагони, замість яких кущ випустить нові, молоді, зелені, і вони вже підхоплять естафету цвітіння.

Швидка допомога якщо троянди не цвітуть

Якщо троянда, яка раптом відмовляється цвісти, молодше 3 років, «сидить» на хорошому місці, на вигляд здорова, не уражена, не пригнічена кореневою порослю, то перш за все потрібно:

Видалити всі непотрібні пагони - тонкі, сліпі, дрібні, що ростуть усередині та внизу куща.

Провести обрізку на сильний лист або бруньку, троянда сама це покаже, зазвичай тут формується новий пагін. Все, що зверху, треба вирізати.

Підживити, переважно калієм, гуматами у поєднанні з мікроелементами.

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