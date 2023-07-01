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Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою у відвертому купальнику

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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329
Час на прочитання
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Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою у відвертому купальнику

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка показала, яке вбрання приготувала для літнього відпочинку.

Українська акторка Наталка Денисенко продемонструвала підписникам свою фігуру.

Знаменитість вже підготувалася до пляжного сезону та придбала гарний купальник. У сторіз в Instagram Наталка покрасувалася у кадрі у білому мінібікіні з дуже відвертим верхом, який ледь прикрив груди акторки. 

"Купальник все ж покажу. Може охоплення піднімуться", - пожартувала Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також до купальника Наталка придбала білий напівпрозорий костюм з легкої тканини, який складається зі штанів та топу на зав'язках. Однак, як розповіла Наталка, одягати такий образ на люди їй здається занадто відвертим, тому вона планує стилізувати його з іншими речами та відкласти для фотосесії.

"Не для життя, але придумала, як класно стилізувати", - розповіла акторка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публікації
Перегляди
329
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