Наталка Денисенко похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике

Актриса показала, какой наряд приготовила для летнего отдыха.
Украинская актриса Наталка Денисенко продемонстрировала подписчикам свою фигуру.
Знаменитость уже подготовилась к пляжному сезону и приобрела хороший купальник. В сторис в Instagram Наталка покрасовалась в кадре в белом минибикине с очень откровенным верхом, едва прикрывшим грудь актрисы.
"Купальщик все же покажу. Может охват поднимутся", — пошутила Денисенко.
Также к купальнику Наталка приобрела белый полупрозрачный костюм из легкой ткани, состоящий из брюк и топа на завязках. Однако, как рассказала Наталка, одевать такой образ на люди ей кажется слишком откровенным, поэтому планирует стилизовать его с другими вещами и отложить для фотосессии.
"Не для жизни, но придумала, как классно стилизовать", – рассказала актриса.
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