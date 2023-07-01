Наталка Денисенко похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике

Украинская актриса Наталка Денисенко продемонстрировала подписчикам свою фигуру.

Знаменитость уже подготовилась к пляжному сезону и приобрела хороший купальник. В сторис в Instagram Наталка покрасовалась в кадре в белом минибикине с очень откровенным верхом, едва прикрывшим грудь актрисы.

"Купальщик все же покажу. Может охват поднимутся", — пошутила Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также к купальнику Наталка приобрела белый полупрозрачный костюм из легкой ткани, состоящий из брюк и топа на завязках. Однако, как рассказала Наталка, одевать такой образ на люди ей кажется слишком откровенным, поэтому планирует стилизовать его с другими вещами и отложить для фотосессии.

"Не для жизни, но придумала, как классно стилизовать", – рассказала актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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