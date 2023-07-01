Росія не допустила експертів МАГАТЕ на деякі ділянки ЗАЕС

Частина машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки.

Міжнародні спостерігачі на Запорізькій АЕС поки що не зафіксували ознак мінування, проте вони не змогли дослідити частину території.

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Про це повідомляє видання Bild.

Група Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка постійно знаходиться на атомній електростанції, ще не отримала доступу до деяких ділянок станції, заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

За його словами, частина машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки.

Минулого тижня в Україні заявили, що Росія замінувала АЕС та планує там теракт.

"Ми дуже серйозно ставимося до всіх цих повідомлень", - сказав Гроссі.

За словами голови МАГАТЕ, агентству відомо, що раніше міни встановлювалися поблизу АЕС та у певних точках станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, про що свідчить виїзд росіян із ЗАЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні від 29 червня стартували навчання, легендою яких є аварія на Запорізькій АЕС.

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