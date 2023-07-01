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Россия не допустила экспертов МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия не допустила экспертов МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС

Захватчики не допускают экспертов МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС

Часть машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

Международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаки минирования, однако они не смогли исследовать часть территории.

Об этом сообщает издание Bild.

Группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постоянно находящаяся на атомной электростанции, еще не получила доступа к некоторым участкам станции, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, часть машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

На прошлой неделе в Украине заявили, что Россия заменяла АЭС и планирует там теракт.

"Мы очень серьезно относимся ко всем этим сообщениям", — сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, агентству известно, что ранее мины устанавливались вблизи АЭС и в определенных точках станции.

Напомним, ранее сообщалось, что обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, о чем свидетельствует выезд россиян из ЗАЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине с 29 июня стартовали учения, легендой которых является авария на Запорожской АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1345
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