Россия не допустила экспертов МАГАТЭ на некоторые участки ЗАЭС

Часть машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

Международные наблюдатели на Запорожской АЭС пока не зафиксировали признаки минирования, однако они не смогли исследовать часть территории.

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Об этом сообщает издание Bild.

Группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постоянно находящаяся на атомной электростанции, еще не получила доступа к некоторым участкам станции, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, часть машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

На прошлой неделе в Украине заявили, что Россия заменяла АЭС и планирует там теракт.

"Мы очень серьезно относимся ко всем этим сообщениям", — сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, агентству известно, что ранее мины устанавливались вблизи АЭС и в определенных точках станции.

Напомним, ранее сообщалось, что обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, о чем свидетельствует выезд россиян из ЗАЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине с 29 июня стартовали учения, легендой которых является авария на Запорожской АЭС.

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