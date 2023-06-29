Возможный теракт на ЗАЭС не представляет угрозы для Киева - Ляшко

По существующим прогнозам Киев не подвергается воздействию возможной угрозы.

Если российские террористы совершат подрыв Запорожской атомной электростанции, то последствия аварии не будут угрожать Киеву.

Об этом в интервью "Мы — Украина" заявил глава Министерства здравоохранения.

Он заявил, что по существующим прогнозам Киев не подвергается влиянию возможной угрозы.

"Но мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить этот теракт. Это ключевая задача, которую должны делать. Вторая — не создавать панику и искусственного ажиотажа", — заявления Ляшко.

Он отметил, что украинцы должны четко слушать рекомендации, если что произойдет.

"Поскольку именно эти рекомендации, которые даются в тот конкретный период времени, привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовали учения, легендой которых является авария на Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что РФ постоянно держит на контроле вопросы ядерного оружия, в частности, его размещение за пределами страны.

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