У ГУР прокоментували заяву Байдена щодо ядерної загрози Росії

РФ постійно тримає на контролі питання щодо ядерної зброї, зокрема, її розміщення поза межами країни. Заяви президента США Джо Байдена про загрозу ядерної зброї не ж безпідставними.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

У ГУР розповідають, що Російська федерація реально продовжує шантажувати європейську і світову спільноту заявами щодо можливості розташування ядерної зброї на території Білорусі. Зокрема, це відбувається напередодні саміту НАТО.

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"Крім того, ми бачимо в інформаційному полі Російської федерації дуже потужні заходи, які вони проводять з метою демонстрації своєї позицію. Наприклад, у травні було проведено зібрання військових аташе, акредитованих в Москві, де заступник міністра оборони теж доводив позицію Російської федерації щодо застосування ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

За словами Скібіцького, РФ і надалі буде використовувати цю тематику.

"Тим паче, Путін заявив, а потім це підтримав Лукашенко, що в липні ядерна зброя буде на території Білорусі. Весь цей ажіотаж буде підігріватися Російською федерацією однозначно. А мас-медіа будуть реагувати на будь-яку заяву всіх високопосадовців у світі", - кажуть у ГУР.



Там додають, що ризик може бути тоді, коли є наявна ядерна зброя, коли ти розумієш, що там розміщено та які засоби будуть використовуватися для доставки цієї ядерної зброї.

"На сьогодні це тільки заяви. Є певні приготування. Але ми будемо відслідковувати все, що пов'язано з переміщенням ядерної зброї, і з тими планами, які розробляє Кремль стосовно цього питання", - резюмував Скібіцький.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Також у ГУР розповіли, що підрив Запорізької АЕС може бути спланованою акцією чи інцидентом, який призведе до аварії.

Тим часом, російські сили все більше стурбовані своїми можливостями зберегти ядерний об'єкт перед контрнаступом України.

Сьогодні, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Йтиметься про загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

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