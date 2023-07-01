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Україна не піде не територіальні поступки заради вступу до НАТО — Зеленський

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна не піде не територіальні поступки заради вступу до НАТО — Зеленський

Україна не буде приєднуватись до НАТО ціною втрати своїх територій / Фото: Офіс президента України

Наразі Україна очікує від країн НАТО чіткого сигналу щодо вступу до Альянсу.

Північноатлантичний альянс зобовʼязує Україну до великої кількості компромісів, але Київ не готовий йти на поступки у деяких питаннях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

Він зазначив, що Україна не піде на територіальні поступки країні агресору, навіть якщо це дозволить приєднатись до НАТО.

Також голова держави заявив, що наразі українська влада очікує від країн НАТО чіткого сигналу щодо вступу до Альянсу на саміті, який відбудеться у Вільнюсі 11 червня.

"Що стосується компромісів щодо НАТО. Знову-таки ви використовуєте слова компроміс, а потім говорите про компроміси щодо кордонів, чи не занадто багато компромісів для однієї держави", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна піде на переговори щодо мирного врегулювання тільки після того, як українські військові вийдуть на міжнародно визнані кордони України, які були станом на 1991 рік.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу.

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Дата публікації
Перегляди
99
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