Маск обмежує доступ до дописів у Twitter: почитати зможуть не всі

Соцмережа вимагатиме від користувачів авторизації для перегляду публікацій та дописів.

Щоб переглянути контент на платформі мікроблогів Twitter, користувачам буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в уже чинний. Власник Twitter Ілон Маск назвав це “тимчасовим надзвичайним заходом”.

Про це повідомляє Reuters.

Ілон Маск зазначив, що сотні організацій використовували дані із Twitter, що впливало на роботу користувачів.

Раніше власник соцмережі висловлював незадоволення тим, що компанії-розробники штучного інтелекту, такі як OpenAI, власник ChatGPT, використовують дані Twitter для навчання своїх великих мовних моделей.

“Ми обов’язково подамо в суд на тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо на зустріч з ними в суді, яка відбудеться (оптимістично) через 2-3 роки”, – сказав Маск.

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Окрім того, у листі на ім’я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

Раніше Twitter оголосив про плани зосередитися на партнерстві з відео, авторами та комерційними компаніями, щоб оживити бізнес соціальної мережі за межами цифрової реклами.

Також Twitter почав стягувати плату з користувачів за доступ до свого інтерфейсу прикладного програмування (API), який використовується сторонніми програмами та дослідниками.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter відновлює функцію синіх позначок для користувачів, які мають понад 1 мільйон підписників.

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