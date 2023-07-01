Маск ограничивает доступ к сообщениям в Twitter: почитать смогут не все

Соцсеть потребует от пользователей авторизации для просмотра публикаций и сообщений.

Чтобы просмотреть контент на платформе микроблогов Twitter, пользователям будет предложено создать учетную запись или войти в действующую. Владелец Twitter Илон Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой".

Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск отметил, что сотни организаций использовали данные из Twitter, что влияло на работу пользователей.

Ранее владелец соцсети выражал недовольство тем, что компании-разработчики искусственного интеллекта, такие как OpenAI, владелец ChatGPT, используют данные Twitter для обучения своих крупных языковых моделей.

"Мы обязательно подадим в суд на тех, кто украл наши данные, и с нетерпением ждем встречи с ними в суде, которая состоится (оптимистично) через 2-3 года", — сказал Маск.

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Кроме того, в письме на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделли, адвокат Маска Алекс Спиро попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение об использовании данных социальной сети.

Ранее Twitter объявил о планах сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и коммерческими компаниями, чтобы оживить бизнес социальной сети вне цифровой рекламы.

Также Twitter начал взимать плату с пользователей за доступ к своему интерфейсу прикладного программирования (API), используемому сторонними приложениями и исследователями.

Напомним, социальная сеть Twitter восстанавливает функцию синих меток для пользователей, имеющих более 1 миллиона подписчиков.

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